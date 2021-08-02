Байдарочницы Степанова и Баранова вышли в полуфинал Олимпиады в двойках

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Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова квалифицировались в полуфинал соревнований в гребле на байдарках в двойках на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Во втором квалификационном заезде российские спортсменки заняли второе место.

Полуфиналы состоятся 3 августа.

Ранее Максим Спесивцев и Роман Аношкин квалифицировались в 1/4 финала ОИ в гребле на байдарках-одиночках на 1000 м.

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