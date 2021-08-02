Байдарочницы Степанова и Баранова вышли в полуфинал Олимпиады в двойках

Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова квалифицировались в полуфинал соревнований в гребле на байдарках в двойках на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.