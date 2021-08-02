Мелантьев и Чеботарь вышли в 1/4 финала ОИ в гребле в двойке на каноэ на 1000 м

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь пробились в четвертьфинал соревнований в гребле в двойке на каноэ на 1000 м на Олимпийских играх в Токио.

Мелантьев и Чеботарь финишировали четвёртыми в квалификационном заплыве с результатом 4 минуты 0,218 секунды. Четвертьфиналы состоятся 2 августа в 6:21 мск. Ранее Светлана Черниговская пробилась в полуфинал ОИ в гребле на байдарках-одиночках.