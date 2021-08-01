«Сочи» проведёт отборочный матч Лиги конференций c «Партизаном» без зрителей
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«Данное решение было принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края, а также Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно», — гласит заявление клуба.
Ответный матч между «Партизаном» и «Сочи» в Сербии запланирован на 12 августа.
Ранее стал известен соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.