«Сочи» проведёт отборочный матч Лиги конференций c «Партизаном» без зрителей

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Матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Партизан» пройдёт без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае.
«Сочи» проведёт отборочный матч Лиги конференций c «Партизаном» без зрителей
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«Данное решение было принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края, а также Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно», — гласит заявление клуба.

Ответный матч между «Партизаном» и «Сочи» в Сербии запланирован на 12 августа.

Ранее стал известен соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

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