«Сочи» проведёт отборочный матч Лиги конференций c «Партизаном» без зрителей

Матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Партизан» пройдёт без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае.

«Данное решение было принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края, а также Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно», — гласит заявление клуба.

Ответный матч между «Партизаном» и «Сочи» в Сербии запланирован на 12 августа.

Ранее стал известен соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.