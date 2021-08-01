Кержаков объяснил свои реплики в адрес судейской бригады матча с «Уралом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о ничейном результате матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:1).

«Если подводить итог матча в целом, то я доволен. Если разбить на отрезки, то первый тайм не получился, мы поддались волнению, не смогли ничего создать и пропустили мяч. Во втором тайме мы перестроились, внесли коррективы в перерыве. Этот отрезок получился очень хорошим, особенно первые 30 минут. Потом сказалось то, что многие футболисты играют постоянно. Сказывалось также давление результата, поскольку ничья на выезде — это для нас неплохо, мы ведь только начинаем. Что касается моих реплик в адрес судейской бригады, то это просто эмоции», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Нижний Новгород» набрал четыре очка в двух стартовых турах РПЛ.

Ранее «Урал» и «Нижний Новгород» не выявили победителя в матче РПЛ.