Глава ОКР заявил, что результаты россиян на ОИ в Токио соответствуют прогнозам

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о результатах российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Результаты соответствуют нашим прогнозным планам, в отдельных дисциплинах всё даже более оптимистично, чем мы представляли. Вся команда работает как единое целое. Слова благодарности спортсменам, кто не завоевал медали. Но сам факт участия здесь подтверждает высокий уровень их спортивного мастерства. Просто так в Токио было невозможно приехать. Вторая половина игр, уверен, будет не менее успешной», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

По итогам восьми соревновательных дней Олимпиады в активе российских спортсменов 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград Игр.

Ранее глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио.