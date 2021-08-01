Российские волейболисты обыграли Тунис и вышли в плей-офф Олимпиады
- © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).
Самым результативным игроком в составе национальной команды стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.
Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал Игр с первого места в своей группе.
Матчи первого раунда плей-офф пройдут 3 августа.
Ранее волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу над командой США в матче четвёртого тура группового этапа турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.