Российские волейболисты обыграли Тунис и вышли в плей-офф Олимпиады

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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса в пятом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Российские волейболисты обыграли Тунис и вышли в плей-офф Олимпиады
  • © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Самым результативным игроком в составе национальной команды стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.

Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал Игр с первого места в своей группе.

Матчи первого раунда плей-офф пройдут 3 августа.

Ранее волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу над командой США в матче четвёртого тура группового этапа турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

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