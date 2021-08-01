Российские волейболисты обыграли Тунис и вышли в плей-офф Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса в пятом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Самым результативным игроком в составе национальной команды стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.

Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал Игр с первого места в своей группе.

Матчи первого раунда плей-офф пройдут 3 августа.

Ранее волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу над командой США в матче четвёртого тура группового этапа турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.