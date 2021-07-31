Волейболистка Королёва: американки играли, как кони

Волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу над национальной командой США в матче четвёртого тура группового этапа турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Нам сказали после матча, что мы шесть лет не побеждали американок. Оказывается, мы и у китаянок последний раз выигрывали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! 3:0, 25:12 в сете — когда вообще США кому-либо так проигрывали?» — цитирует Королёву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Также россиянка поделилась мнением об игре американских волейболисток.

«Американки играли, как кони. Это та команда, которая славилась тактикой, техникой и чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На олимпийском турнире они практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них. Очень рада», — сказала она.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Таким образом, российские волейболистки одержали три победы на групповом этапе и досрочно вышли в четвертьфинал турнира.

В следующей игре россиянки встретятся с командой Турции. Матч пройдёт 2 августа.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную США и вышли в плей-офф ОИ в Токио.