Китаянка Гун Лицзяо стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра

Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх в Токио.

Её результат составил 20,58 метра. Второе место заняла американка Рэйвен Сондерс (19,79), а тройку лучших замкнула Валери Адамс из Новой Зеландии (19,62). Ранее ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон выиграла золото ОИ в беге на 100 м.