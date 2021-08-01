Китаянка Гун Лицзяо стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра
Китайская легкоатлетка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх в Токио.
Её результат составил 20,58 метра.
Второе место заняла американка Рэйвен Сондерс (19,79), а тройку лучших замкнула Валери Адамс из Новой Зеландии (19,62).
Ранее ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон выиграла золото ОИ в беге на 100 м.
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