Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ

Известный блогер и журналист Василий Уткин похвалил главного тренера «Локомотива» Марко Николича после победы железнодорожников в дерби над ЦСКА (2:1) в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Марко Николич — это абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ. К Рую Витории ещё присмотримся. Он просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня 2020 года. В прошлом сезоне сербский специалист привёл команду к победе в Кубке России.

Ранее Николич заявил, что его игроки заслужили победу над ЦСКА.