Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ

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Известный блогер и журналист Василий Уткин похвалил главного тренера «Локомотива» Марко Николича после победы железнодорожников в дерби над ЦСКА (2:1) в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ
  • © РИА Новости

«Марко Николич — это абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ. К Рую Витории ещё присмотримся. Он просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня 2020 года. В прошлом сезоне сербский специалист привёл команду к победе в Кубке России.

Ранее Николич заявил, что его игроки заслужили победу над ЦСКА.

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