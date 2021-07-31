Федотов считает, что Матюнин ошибочно назначил результативный штрафной в ворота «Локомотива»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением штрафного удара в матче второго тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Локомотив», который реализовал полузащитник армейцев Кристиян Бистрович.

«Матюнин ошибся, назначив результативный штрафной в пользу ЦСКА в игре с «Локомотивом». Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. Бийол шёл в него коленом, это он фолил, а не на нём. Со штрафного ЦСКА забил мяч, Матюнину снизят за эту ошибку оценку — она получилась результативной», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ему помогают ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Ранее Николич высказался о ситуации с «Локомотивом».