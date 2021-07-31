Федотов считает, что Матюнин ошибочно назначил результативный штрафной в ворота «Локомотива»
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«Матюнин ошибся, назначив результативный штрафной в пользу ЦСКА в игре с «Локомотивом». Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. Бийол шёл в него коленом, это он фолил, а не на нём. Со штрафного ЦСКА забил мяч, Матюнину снизят за эту ошибку оценку — она получилась результативной», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ему помогают ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар).
Ранее Николич высказался о ситуации с «Локомотивом».