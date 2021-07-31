Николич: я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о глобальной перестройке в команде перед дерби со столичным ЦСКА во втором туре Российской премьер-лиги.
Николич: я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Что касается Крыховяка: мы с ним были в суперхороших отношениях, качественный суперфутболист. Однако я не готов обсуждать эту тему. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по данному поводу. Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ожидается, что в скором времени полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, а также ряд ключевых футболистов команды покинут ряды железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с ЦСКА.

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