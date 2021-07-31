Позднякова: горжусь нашим фигурным катанием

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Российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова призналась, что следит за выступлениями отечественных фигуристок.
Позднякова: горжусь нашим фигурным катанием
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«Я люблю фигурное катание. Больше всего смотрю женское одиночное. Девочки меня вдохновляют и заряжают. Смотришь: они ведь такие маленькие, такие хрупкие, но творят такие вещи! Помните чемпионат России? Там победила Аня Щербакова. С температурой, после того как переболела. Это дорогого стоит. Я горжусь нашим фигурным катанием. Этери Тутберидзе — прекрасный тренер, глубокий поклон ей. Все эти вещи заряжают меня. Я вдохновляюсь коллегами по спортивному цеху», — цитирует Позднякову Sport24.

Ранее Путин поздравил российских саблисток с победой в командном турнире Олимпиады в Токио.

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