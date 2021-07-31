Лобов рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры бойца

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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов прокомментировал своё решение завершить профессиональную карьеру.
Лобов рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры бойца
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«Да, настало время закончить с боями. Есть много вариантов и предложений, но драться я не буду. Чтобы достичь успеха, мне необходимо сконцентрироваться на других вещах. Конечно, я останусь со своими спонсорами: они стали для меня настоящей семьёй, и я чувствую их поддержку. Так что я не прощаюсь с бойцовской деятельностью, однако мне нужно закончить карьеру в качестве бойца», — приводит слова Лобова MMA Fighting.

34-летний Лобов провёл 30 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один был признан несостоявшимся. В последнем поединке Лобов проиграл украинскому боксёру Денису Беринчику в поединке на голых кулаках.

Ранее Лобов не исключил того, что завершит карьеру.

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