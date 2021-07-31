Дубль Фомина помог «Динамо» обыграть «Уфу»
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Встреча, проходившая на Центральном стадионе в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
У составе «Динамо» дубль на счету Даниила Фомина. Ещё один мяч на 89-й минуте основного времени забил Себастьян Шиманський.
«Уфа» осталась в меньшинстве на 75-й минуте из-за удаления Руслана Фищенко при счёте 0:2, однако Гамид Агаларов на 81-й и 86-й минутах оформил дубль. Удержать ничейный результат «Уфе» не удалось, команда потерпела второе подряд поражение на старте чемпионата.
Ранее тренер «Ростова» высказался о поражении от «Динамо».