Тренер «Ростова» — о поражении от «Динамо»: план на игру не сработал

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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги.
Тренер «Ростова» — о поражении от «Динамо»: план на игру не сработал
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться», — приводит слова Кафанова пресс-служба клуба.

Он объяснил, почему не выходил на бровку во время матча.

«Игроки пытались выполнить всё, о чём им говорили. План на игру сегодня не сработал», — добавил специалист.

«Ростов» на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 0:2.

Главный тренер команды Валерий Карпин из-за дисквалификации отсутствовал в технической зоне и наблюдал за встречей с трибун.

Ранее Кафанов заявил, что игроки «Ростова» не знали о назначение Карпина в сборную перед матчем с «Динамо».

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