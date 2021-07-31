Магомедалиева отреагировала на выход в полуфинал турнира по боксу на ОИ в Токио

Россиянка Земфира Магомедалиева прокомментировала выход в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

«По сравнению с первым поединком было чуть полегче, потому что предыдущая соперница была сильнее. Но к этой я тоже тоже три дня готовились, всё прошло хорошо», — цитирует Магомедалиеву «Матч ТВ».

По словам россиянки, победа на предолимпийском чемпионате мира ни о чём не говорит.

«Там я выступала в другой весовой категории, а здесь боксировала с незнакомыми мне соперницами, первый раз встречалась с ними», — сказала она.

В поединке 1/4 финала россиянка одержала победу над Радий Грамане из Мозамбика.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедалиевой раздельным решением судей — 4:1.

Ранее сообщалось, что Магомедалиева вышла в четвертьфинал боксёрского турнира на ОИ в Токио.