Испания победила Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал мужского футбольного турнира на ОИ в Токио

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Кот-д'Ивуара в матче 1/4 финала мужского турнира по футболу на летних Олимпийских играх в Токио.

Встреча проходила на стадионе «Мияги» в Рифу и завершилась в дополнительное время со счётом 5:2.

В составе сборной Испании хет-трик оформил Рафаэль Мир. Также по одному мячу забили Дани Ольмо и Микель Оярсабаль с пенальти. В составе команды Кот-д'Ивуара забитыми мячами отметились Эрик Бейи и Макс Ален-Градель.

Таким образом, Испания вышла в полуфинал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфиналы олимпийского мужского футбольного турнира.