Испания победила Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал мужского футбольного турнира на ОИ в Токио
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Мияги» в Рифу и завершилась в дополнительное время со счётом 5:2.
В составе сборной Испании хет-трик оформил Рафаэль Мир. Также по одному мячу забили Дани Ольмо и Микель Оярсабаль с пенальти. В составе команды Кот-д'Ивуара забитыми мячами отметились Эрик Бейи и Макс Ален-Градель.
Таким образом, Испания вышла в полуфинал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что определились четвертьфиналы олимпийского мужского футбольного турнира.