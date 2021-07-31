Гандболистка Макеева отреагировала на победу над Францией на ОИ в Токио

Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу женской сборной России над национальной командой Франции в матче четвёртого тура группового этапа турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Результат может быть разным, главное — как ты играешь. Во второй половине первого тайма мы совершили несколько необязательных потерь, пропустили лёгкие мячи. Но мы видели, что игра получается и надо продолжать в том же духе», — цитирует Макееву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча завершилась со счётом 28:27.

Таким образом, российские гандболистки досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира.

В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Испании.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Франции и вышли в четвертьфинал ОИ в Токио.