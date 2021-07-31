Гандболистка Макеева: с Францией мы сражались друг за друга
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«Ни в коем случае не чувствую себя главной героиней матча. Встреча длится 60 минут. Хорошо, что нам в конце удалось перехватить игру. Вся команда молодцы. Рада, что мы вышли на второй тайм мобилизованными, начали давить», — сказала Макеева.
Также россиянка рассказала о разговоре в раздевалке в перерыве встречи.
«Мы сказали себе: «Играем дальше, ничего ещё не решено, все будем биться, никто не будет сдаваться. Ведь очки нужны и нам, и им», — рассказала волейболистка.
По её словам, нужно было быть единой командой, чтобы переломить игру.
«С Францией мы сражались друг за друга. Это действительно круто, когда такой дух в команде. И неважно, с какой разницей мы победили», — сказала россиянка.
Встреча завершилась со счётом 28:27.
Таким образом, российские гандболистки досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира.
В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Испании.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Франции и вышли в четвертьфинал ОИ в Токио.