Трефилов назвал тяжёлой для сборной России по гандболу игру с Францией на ОИ

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал победу над Францией на Олимпийских играх в Токио.
Трефилов назвал тяжёлой для сборной России по гандболу игру с Францией на ОИ
  • © REUTERS / LEAH MILLIS

«Тяжёлая игра получилась. Что французам некуда деваться, что нам. Молодцы, что выстояли в конце. Это была игра равных команд. Дай Бог, чтобы мы так играли дальше», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».

Он также затруднился ответить на вопрос, почему в этот раз не стал подсказывать спортсменкам с трибун. По его словам, в тренерском штабе команды есть люди, способные подсказать подопечным во время игры. При этом специалист признался, что ему было сложно себя сдерживать.

«Игра получилась нервная, но молодцы, что выиграли. Даст Бог, нормально выйдем в плей-офф и не попадём на Норвегию или Нидерланды», — добавил Трефилов.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли Францию со счётом 28:27 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.

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