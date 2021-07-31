В Госдуме с восхищением отреагировали на победу российских волейболисток над США

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских волейболисток над командой США на Олимпийских играх в Токио.
В Госдуме с восхищением отреагировали на победу российских волейболисток над США
  • Reuters

«Поздравляем наших девочек! Россия разгромила Америку, которую не обыгрывала шесть лет!» — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Он отметил, что теперь россиянкам необходимо сосредоточиться на четвертьфинале, так как в плей-офф ошибки не прощаются.

«Мы восхищены российской командой! Настолько уверенно победить принципиального соперника в лице США — это очень круто. Идеальное окончание группового этапа», — добавил депутат.

Россиянки обыграли сборную США со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Ранее сообщалось, что волейболистка Ирина Королёва спела «Калинку-малинку» после победы над США на ОИ.

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