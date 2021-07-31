Хоккеист Барбашёв подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
- Reuters
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Об этом сообщается на сайте «Блюз». Соглашение с игроком рассчитано на два года, а зарплата 25-летнего форварда составит $4,5 млн.
Барбашёв выступает за «Сент-Луис» с 2017 года, а в 2019-м выиграл с командой Кубок Стэнли.
В прошлом сезоне он провёл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 очков (пять голов + семь результативных передач), а также на его счету четыре игры и один ассист в плей-офф.
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