Хоккеист Барбашёв подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист Барбашёв подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Об этом сообщается на сайте «Блюз». Соглашение с игроком рассчитано на два года, а зарплата 25-летнего форварда составит $4,5 млн.

Барбашёв выступает за «Сент-Луис» с 2017 года, а в 2019-м выиграл с командой Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне он провёл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 очков (пять голов + семь результативных передач), а также на его счету четыре игры и один ассист в плей-офф. 

Ранее Александр Овечкин прокомментировал подписание нового контракта с «Вашингтоном».

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