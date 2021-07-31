СЭ: «Зенит» предложил €8 млн за футболиста «Локомотива» Баринова

Петербургский футбольный клуб «Зенит» предлагает московскому «Локомотиву» €8 млн за полузащитника сборной России Дмитрия Баринова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Баринов является воспитанником железнодорожников и дебютировал за основу красно-зелёных в 2015. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Кроме того, на его счету семь игр за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» претендует на другого полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.