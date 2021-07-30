Крал ответил на вопрос о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» победил сегодня, несмотря на то что матч был тяжёлым. В команде хорошее настроение, мы готовы к встрече с «Бенфикой», — цитирует Крала «Матч ТВ».
Также полузащитник ответил на вопрос о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм».
«Я ничего не знаю и не получил никакой информации. Самое главное, что у меня контракт со «Спартаком», — сказал он.
Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче с пенальти забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Сигурдссоном и отдал в аренду «Венеции».