Ильясов: после бронзы в Токио плакал первый раз в жизни
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«После бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио я плакал первый раз в жизни. Я вообще не помню этот момент и как всё получилось. Не наезжайте на меня сильно, Аарон Вольф тоже плакал после победы. Эмоции собираются, а потом непроизвольно выплёскиваются, ты не можешь контролировать», — цитирует Ильясова РИА «Новости».
В бою за бронзу россиянин одержал победу над грузином Варламом Липартелиани.
Ранее сообщалось, что Ильясов завоевал бронзу ОИ в Токио.