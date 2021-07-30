Ильясов: после бронзы в Токио плакал первый раз в жизни

Россиянин Нияз Ильясов рассказал о том, почему заплакал после победы в поединке за бронзовую медаль на турнире по дзюдо в весовой категории до 100 кг на Олимпийских играх в Токио.

«После бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио я плакал первый раз в жизни. Я вообще не помню этот момент и как всё получилось. Не наезжайте на меня сильно, Аарон Вольф тоже плакал после победы. Эмоции собираются, а потом непроизвольно выплёскиваются, ты не можешь контролировать», — цитирует Ильясова РИА «Новости».

В бою за бронзу россиянин одержал победу над грузином Варламом Липартелиани.

Ранее сообщалось, что Ильясов завоевал бронзу ОИ в Токио.