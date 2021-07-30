Слуцкий высказался о победе «Рубина» над «Арсеналом» в матче РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч с «Арсеналом» сложился удачно. «Рубин» забил достаточно быстрые мячи. Затем мы играли по счёту. Были небольшие травмы, поэтому почти все замены связаны с просьбами игроков. Абильгор не был в стартовом составе, так как у него небольшое мышечное повреждение. Мы решили поберечь его к следующей встрече», — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч Премьер».

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:0.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович с пенальти и Хвича Кварацхелия.

Таким образом, «Рубин» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с нулём очков — на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.