Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в РПЛ

«Прежде всего я хотел поздравить свою команду с первой победой в сезоне. Также я бы хотел поблагодарить команду соперника за то, что показали качественную игру. Конечно, матч мог быть лучше по качеству, но победа за «Спартаком», — цитирует Виторию «Матч ТВ»

По мнению тренера, результат встречи справедливый.

«Спартак» только начинает. Сегодня были ошибки, они неизбежны, но победы нужны для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах», — сказал он.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче с пенальти забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.

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