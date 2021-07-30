Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в РПЛ
«Прежде всего я хотел поздравить свою команду с первой победой в сезоне. Также я бы хотел поблагодарить команду соперника за то, что показали качественную игру. Конечно, матч мог быть лучше по качеству, но победа за «Спартаком», — цитирует Виторию «Матч ТВ».
По мнению тренера, результат встречи справедливый.
«Спартак» только начинает. Сегодня были ошибки, они неизбежны, но победы нужны для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах», — сказал он.
Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче с пенальти забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.