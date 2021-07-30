Соболев отреагировал на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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Нападающий московского «Спартака» прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев отреагировал на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
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«Матч, на самом деле, непростой. Наверное, если бы забил мяч в первом тайме, было бы попроще, но в итоге забил во втором тайме с пенальти. Победили по игре», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

По словам нападающего, он год ждал этой встречи, но немного не так её представлял.

«Хотел, чтобы арена была заполнена, чтобы были болельщики. Но в наше время хотя бы так. Я очень рад снова оказаться в Самаре. «Крылья Советов», можно сказать, родной для меня клуб, потому что он дал мне дорогу дальше. Я благодарен игрокам и болельщикам», — сказал он.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче с пенальти забил Соболев.

Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.

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