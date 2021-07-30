Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ
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Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий московской команды Александр Соболев.
Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.