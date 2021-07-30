Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий московской команды Александр Соболев.

Таким образом, «Спартак» набрал 3 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» без очков идут на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.