Болельщики сборной России поддержали команду по боксу на ОИ в Токио

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Болельщики сборной России подготовили видео в поддержку российских боксёров, выступающих на летних Олимпийских играх в Токио.
Болельщики сборной России поддержали команду по боксу на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, на одной из башен «Москва-Сити» болельщики разместили ролик в поддержку российских боксёров.

«Болеем за сборную России на Олимпиаде» — написано на экране, установленном на верхушке башни.

Инициативные болельщики выразили надежду, что данная акция вдохновит боксёров и поможет сплотить россиян вокруг национальной команды.

Ранее сообщалось, что боксёр Гаджимагомедов вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль ОИ.

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