Болельщики сборной России поддержали команду по боксу на ОИ в Токио
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, на одной из башен «Москва-Сити» болельщики разместили ролик в поддержку российских боксёров.
«Болеем за сборную России на Олимпиаде» — написано на экране, установленном на верхушке башни.
Инициативные болельщики выразили надежду, что данная акция вдохновит боксёров и поможет сплотить россиян вокруг национальной команды.
Ранее сообщалось, что боксёр Гаджимагомедов вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль ОИ.