«Рубин» разгромил «Арсенал» в матче второго тура РПЛ

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Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» разгромил «Арсенал» в матче второго тура РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:0.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович с пенальти и Хвича Кварацхелия.

Таким образом, «Рубин» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с нуля очками идёт на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.

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