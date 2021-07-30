«Рубин» разгромил «Арсенал» в матче второго тура РПЛ
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Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:0.
В составе казанской команды забитыми мячами отметились Хван Ин Бём, Джордже Деспотович с пенальти и Хвича Кварацхелия.
Таким образом, «Рубин» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с нуля очками идёт на 16-й позиции.
Ранее сообщалось, что гол Заболотного принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче первого тура РПЛ.