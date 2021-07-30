Волейболист Клюка рассказал о травме, полученной в матче с командой Франции

Игрок сборной России Егор Клюка прокомментировал травму, полученную в матче четвёртого группового этапа мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио с национальной командой Франции.

«Пока непонятно. По приезде в Олимпийскую деревню будем разбираться», — цитирует Клюку РИА Новости.

Также волейболист отреагировал на поражение от Франции.

«Я бы не сказал, что сборной России не хватило эмоций в этой игре. У нас был настрой, были эмоции. Нам не хватило качества волейбола. Было много скидок, смягчений неподнятых. Будем разбираться», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французских волейболистов.

Российские спортсмены с 9 очками возглавляют группу В.

Следующую игру россияне проведут 1 августа против команды Туниса.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты уступили команде Франции на ОИ в Токио.