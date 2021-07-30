Хачанов — о выходе в финал ОИ: это мечта детства

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о победе над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче 1/2 финала турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

«Это мой лучший турнир в этом сезоне. Пару лет не выходил в финал, и теперь это случилось. Выйти в финал Олимпийских игр и биться за золото — это мечта детства», — цитирует Хачанова «Матч ТВ».

Теннисист ответил на вопрос о том, было ли у него ощущение, что соперник выглядел слегка измотанным после встречи с россиянином Даниилом Медведевым.

«У меня игра была тяжелее, чем у них. По крайней мере, мы играли дольше. Я смотрел их встречу, болел за Даниила. А сложные матчи бывают у всех, когда ты доходишь до полуфинала. На это вообще не стоит обращать внимание», — сказал он.

В финале теннисного турнира россиянин сыграет с победителем — Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в финал турнира по теннису на ОИ в Токио.