Хачанов — о выходе в финал ОИ: это мечта детства

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о победе над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче 1/2 финала турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
Хачанов — о выходе в финал ОИ: это мечта детства
  • Reuters

«Это мой лучший турнир в этом сезоне. Пару лет не выходил в финал, и теперь это случилось. Выйти в финал Олимпийских игр и биться за золото — это мечта детства», — цитирует Хачанова «Матч ТВ».

Теннисист ответил на вопрос о том, было ли у него ощущение, что соперник выглядел слегка измотанным после встречи с россиянином Даниилом Медведевым.

«У меня игра была тяжелее, чем у них. По крайней мере, мы играли дольше. Я смотрел их встречу, болел за Даниила. А сложные матчи бывают у всех, когда ты доходишь до полуфинала. На это вообще не стоит обращать внимание», — сказал он.

В финале теннисного турнира россиянин сыграет с победителем — Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в финал турнира по теннису на ОИ в Токио.

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