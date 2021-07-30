Карацев — о российском финале на ОИ: когда мы выходим на игру, мы соперники
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«Будем, как обычно, готовиться к матчу. Когда мы выходим на игру — мы соперники, а так как обычно общаемся», — цитирует Карацева «Матч ТВ».
По словам россиянина, российский финал теннисного микста на Олимпийских играх имеет большое значение.
«Олимпийские игры — очень необычный и значимый турнир, который проходит раз в четыре года. Главное, в отличие от других соревнований, Олимпиаду все знают», — сказал он.
В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.
Ранее сообщалось, что российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.