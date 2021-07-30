Карацев — о российском финале на ОИ: когда мы выходим на игру, мы соперники

Короткая ссылка
Россиянин Аслан Карацев поделился мнением о российском финале турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.
Карацев — о российском финале на ОИ: когда мы выходим на игру, мы соперники
  • Reuters

«Будем, как обычно, готовиться к матчу. Когда мы выходим на игру — мы соперники, а так как обычно общаемся», — цитирует Карацева «Матч ТВ».

По словам россиянина, российский финал теннисного микста на Олимпийских играх имеет большое значение.

«Олимпийские игры — очень необычный и значимый турнир, который проходит раз в четыре года. Главное, в отличие от других соревнований, Олимпиаду все знают», — сказал он.

В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее сообщалось, что российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить