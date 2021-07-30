Карацев — о российском финале на ОИ: когда мы выходим на игру, мы соперники

Россиянин Аслан Карацев поделился мнением о российском финале турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«Будем, как обычно, готовиться к матчу. Когда мы выходим на игру — мы соперники, а так как обычно общаемся», — цитирует Карацева «Матч ТВ».

По словам россиянина, российский финал теннисного микста на Олимпийских играх имеет большое значение.

«Олимпийские игры — очень необычный и значимый турнир, который проходит раз в четыре года. Главное, в отличие от других соревнований, Олимпиаду все знают», — сказал он.

В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее сообщалось, что российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.