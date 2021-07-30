Веснина отреагировал на выход в финал теннисного микста на ОИ в Токио

Россиянка Елена Веснина поделилась мнением о российском финале турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«У нас такое уже много раз было. После игры ничего в наших отношениях не изменится. Да, кто-то будет рад, а кто-то — разочарован. Но надо с достоинством принимать то, что преподносит судьба», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

В финале теннисного микста на Олимпиаде Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее сообщалось, что российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.