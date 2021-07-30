Тренер российских шпажистов отреагировал на завоевание серебра ОИ в Токио

Тренер российской команды по фехтованию на шпагах Александр Глазунов прокомментировал завоевание серебряной медали на летних Олимпийских играх в Токио.

«Серебряная медаль Олимпийских игр — это прекрасно. Я доволен, ребята молодцы. Вместе с тренерским штабом подготовили к Олимпиаде достойную команду. Вся тройка японских шпажистов, с которой мы встретились в финале, входит в топ-16 мирового рейтинга. Японцы одерживали победы на этапах Кубка мира», — цитирует Глазунова Telegram-канал Олимпийского комитета России.

В финале мужского командного турнира по фехтованию на шпагах сборная России потерпела поражение от национальной команды Японии.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты завоевали серебро ОИ в Токио в командных соревнованиях.