Тренер российских шпажистов отреагировал на завоевание серебра ОИ в Токио

Короткая ссылка
Тренер российской команды по фехтованию на шпагах Александр Глазунов прокомментировал завоевание серебряной медали на летних Олимпийских играх в Токио.
Тренер российских шпажистов отреагировал на завоевание серебра ОИ в Токио
  • Reuters

«Серебряная медаль Олимпийских игр — это прекрасно. Я доволен, ребята молодцы. Вместе с тренерским штабом подготовили к Олимпиаде достойную команду. Вся тройка японских шпажистов, с которой мы встретились в финале, входит в топ-16 мирового рейтинга. Японцы одерживали победы на этапах Кубка мира», — цитирует Глазунова Telegram-канал Олимпийского комитета России.

В финале мужского командного турнира по фехтованию на шпагах сборная России потерпела поражение от национальной команды Японии.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты завоевали серебро ОИ в Токио в командных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить