Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову.
Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Хочется ещё раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова», — заявил он.

Песков отметил, что это «настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму».

По его словам, «вот такими нужно гордиться».

«Вы знаете, что её поздравил президент», — добавил пресс-секретарь.

Ранее российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

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