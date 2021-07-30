Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову.

«Хочется ещё раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова», — заявил он.

Песков отметил, что это «настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму».

По его словам, «вот такими нужно гордиться».

«Вы знаете, что её поздравил президент», — добавил пресс-секретарь.

Ранее российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.