Россиянки проиграли Новой Зеландии, но вышли в плей-офф турнира по регби-7 на ОИ

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Сборная России прошла в четвертьфинал женского турнира по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.

В заключительном, третьем матче группового этапа отечественные спортсменки потерпели поражение от представительниц Новой Зеландии со счётом 0:33.

В итоге Россия заняла третье место в группе A с пятью очками в активе и попала в число лучших команд, занявших третьи позиции на групповом этапе, что позволило национальной команде пробиться в плей-офф.

На стадии четвертьфинала россиянкам снова предстоит сыграть с Новой Зеландией.

Ранее сообщалось, что Россия победила Кению на женском олимпийском турнире по регби-7.

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