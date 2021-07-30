Россиянки проиграли Новой Зеландии, но вышли в плей-офф турнира по регби-7 на ОИ
В заключительном, третьем матче группового этапа отечественные спортсменки потерпели поражение от представительниц Новой Зеландии со счётом 0:33.
В итоге Россия заняла третье место в группе A с пятью очками в активе и попала в число лучших команд, занявших третьи позиции на групповом этапе, что позволило национальной команде пробиться в плей-офф.
На стадии четвертьфинала россиянкам снова предстоит сыграть с Новой Зеландией.
Ранее сообщалось, что Россия победила Кению на женском олимпийском турнире по регби-7.