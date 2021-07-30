Дзюдоист Башаев вышел в четвертьфинал Игр в Токио в весе свыше 100 кг
Россиянин Тамерлан Башаев одержал победу над сенегальцем Мбагником Ндиайе в поединке 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио.
- AFP
- © Michal Cizek
В четвертьфинале россиянин встретится с французом Тедди Риннером.
Ранее сообщалось, что дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 100 кг.
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