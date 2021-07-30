Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал ОИ по прыжкам в высоту

Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире на Олимпийских игр в Токио.

Reuters

Отечественным спортсменам для выхода в финал понадобилось преодолеть планку в 2,28 метра. Финал состоится 1 августа. Ранее сообщалось, что российская лучница Елена Осипова пробилась в четвертьфинал Олимпиады.