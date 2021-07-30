Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал ОИ по прыжкам в высоту

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Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире на Олимпийских игр в Токио.
Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал ОИ по прыжкам в высоту
  • Reuters

Отечественным спортсменам для выхода в финал понадобилось преодолеть планку в 2,28 метра.

Финал состоится 1 августа.

Ранее сообщалось, что российская лучница Елена Осипова пробилась в четвертьфинал Олимпиады.

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