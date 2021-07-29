В седьмой день Олимпийских игр в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

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В седьмой соревновательный день на летних Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград в 13 видах спорта.
В седьмой день Олимпийских игр в Токио будет разыгран 21 комплект медалей
  • Reuters

Награды будут разыграны в следующих видах спорта:

Академическая гребля

Одиночки, женщины (03:33 мск). От России участвует Анна Пракатень.

Одиночки, мужчины (03:45 мск). Российский участник: Александр Вязовкин.

Восьмёрки, женщины (04:05 мск).

Восьмёрки, мужчины (04:25 мск).

Бадминтон

Смешанные пары

Матч за бронзу (04:30 мск), финал (09:30 мск).

Плавание

200 м, брасс, женщины (04:41 мск). В заплыве выступит россиянка Евгения Чикунова.

200 м, спина, мужчины (04:50 мск) Российский участник: Евгений Рылов.

100 м, вольный стиль, женщины (04:59 мск).

200 м, комплекс, мужчины (05:16 мск).

BMX-рейсинг

Мужчины (05:40 мск).

Женщины (05:50 мск). Россию представит Наталья Афремова.

Пулевая стрельба

Пистолет, 25 м, женщины (08:00 мск). Российские участницы: Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова.

Прыжки на батуте

Женщины (08:50 мск). Участвуют российские спортсменки Сусана Кочесок, Яна Лебедева.

Теннис

Пары, мужчины (09:00 мск)

Гребной слалом

Байдарки, мужчины (10:00 мск). Российский участник: Павел Эйгель.

Стрельба из лука

Личные соревнования, женщины

Матч за бронзу (10:30 мск), финал (10:45 мск). Россию представят Ксения Перова и Елена Осипова.

Дзюдо

Свыше 78 кг, женщины (11:00 мск).

Свыше 100 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Тамерлан Башаев.

Фехтование

Командные соревнования, шпага, мужчины

Матч за бронзу (12:30 мск), финал (13:30 мск)

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Настольный теннис

Мужчины

Матч за бронзу (14:00 мск), финал (15:00 мск).

Лёгкая атлетика

10 000 м, мужчины (14:30 мск).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее был опубликован список всех медалистов шестого дня Олимпиады в Токио.

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