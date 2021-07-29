В седьмой день Олимпийских игр в Токио будет разыгран 21 комплект медалей
- Reuters
Награды будут разыграны в следующих видах спорта:
Академическая гребля
Одиночки, женщины (03:33 мск). От России участвует Анна Пракатень.
Одиночки, мужчины (03:45 мск). Российский участник: Александр Вязовкин.
Восьмёрки, женщины (04:05 мск).
Восьмёрки, мужчины (04:25 мск).
Бадминтон
Смешанные пары
Матч за бронзу (04:30 мск), финал (09:30 мск).
Плавание
200 м, брасс, женщины (04:41 мск). В заплыве выступит россиянка Евгения Чикунова.
200 м, спина, мужчины (04:50 мск) Российский участник: Евгений Рылов.
100 м, вольный стиль, женщины (04:59 мск).
200 м, комплекс, мужчины (05:16 мск).
BMX-рейсинг
Мужчины (05:40 мск).
Женщины (05:50 мск). Россию представит Наталья Афремова.
Пулевая стрельба
Пистолет, 25 м, женщины (08:00 мск). Российские участницы: Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова.
Прыжки на батуте
Женщины (08:50 мск). Участвуют российские спортсменки Сусана Кочесок, Яна Лебедева.
Теннис
Пары, мужчины (09:00 мск)
Гребной слалом
Байдарки, мужчины (10:00 мск). Российский участник: Павел Эйгель.
Стрельба из лука
Личные соревнования, женщины
Матч за бронзу (10:30 мск), финал (10:45 мск). Россию представят Ксения Перова и Елена Осипова.
Дзюдо
Свыше 78 кг, женщины (11:00 мск).
Свыше 100 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Тамерлан Башаев.
Фехтование
Командные соревнования, шпага, мужчины
Матч за бронзу (12:30 мск), финал (13:30 мск)
Сборная России выступит в четвертьфинале.
Настольный теннис
Мужчины
Матч за бронзу (14:00 мск), финал (15:00 мск).
Лёгкая атлетика
10 000 м, мужчины (14:30 мск).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее был опубликован список всех медалистов шестого дня Олимпиады в Токио.