В седьмой день Олимпийских игр в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

В седьмой соревновательный день на летних Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград в 13 видах спорта.

Reuters

Награды будут разыграны в следующих видах спорта: Академическая гребля Одиночки, женщины (03:33 мск). От России участвует Анна Пракатень. Одиночки, мужчины (03:45 мск). Российский участник: Александр Вязовкин. Восьмёрки, женщины (04:05 мск). Восьмёрки, мужчины (04:25 мск). Бадминтон Смешанные пары Матч за бронзу (04:30 мск), финал (09:30 мск). Плавание 200 м, брасс, женщины (04:41 мск). В заплыве выступит россиянка Евгения Чикунова. 200 м, спина, мужчины (04:50 мск) Российский участник: Евгений Рылов. 100 м, вольный стиль, женщины (04:59 мск). 200 м, комплекс, мужчины (05:16 мск). BMX-рейсинг Мужчины (05:40 мск). Женщины (05:50 мск). Россию представит Наталья Афремова. Пулевая стрельба Пистолет, 25 м, женщины (08:00 мск). Российские участницы: Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова. Прыжки на батуте Женщины (08:50 мск). Участвуют российские спортсменки Сусана Кочесок, Яна Лебедева. Теннис Пары, мужчины (09:00 мск) Гребной слалом Байдарки, мужчины (10:00 мск). Российский участник: Павел Эйгель. Стрельба из лука Личные соревнования, женщины Матч за бронзу (10:30 мск), финал (10:45 мск). Россию представят Ксения Перова и Елена Осипова. Дзюдо Свыше 78 кг, женщины (11:00 мск). Свыше 100 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Тамерлан Башаев. Фехтование Командные соревнования, шпага, мужчины Матч за бронзу (12:30 мск), финал (13:30 мск) Сборная России выступит в четвертьфинале. Настольный теннис Мужчины Матч за бронзу (14:00 мск), финал (15:00 мск). Лёгкая атлетика 10 000 м, мужчины (14:30 мск). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее был опубликован список всех медалистов шестого дня Олимпиады в Токио.