Гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в личном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

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РИА Новости