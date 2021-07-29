Гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье
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- РИА Новости
По итогам выступления в четырёх дисциплинах Мельникова набрала 57,199 балла.
Золото завоевала американка Суниса Ли с результатом 57,433 балла. Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде, набравшая 57,298 балла.
Россиянка Владислава Уразова заняла четвёртое место — 56,966 балла.
Ранее Артур Далалоян поделился мнением о решении американки Симоны Байлз отказаться от участия в соревнованиях в многоборье.