Гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье

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Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в личном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По итогам выступления в четырёх дисциплинах Мельникова набрала 57,199 балла.

Золото завоевала американка Суниса Ли с результатом 57,433 балла. Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде, набравшая 57,298 балла.

Россиянка Владислава Уразова заняла четвёртое место — 56,966 балла.

Ранее Артур Далалоян поделился мнением о решении американки Симоны Байлз отказаться от участия в соревнованиях в многоборье.

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