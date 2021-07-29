Определились все полуфиналисты мужского теннисного турнира Олимпиады

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По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналисты олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
Определились все полуфиналисты мужского теннисного турнира Олимпиады
  • Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвертьфинале победил японца Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:0, и в матче 1/2 финала сыграет с немцем Александром Зверевым, взявшим верх над французом Жереми Шарди.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал, обыграв француза Уго Юмбера со счётом 7:6 (7:4) 4:6, 6:3, и за выход в финал посоревнуется с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, выбившим с олимпийского турнира вторую ракетку мира Даниила Медведева — 6:2, 7:6 (7:5).

Оба полуфинальных матча в мужском одиночном разряде состоятся 30 июля.

Ранее сообщалось, что Бенчич и Вондроушова сыграют в финале теннисного турнира Олимпиады.

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