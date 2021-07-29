Дзюдоистка Таймазова: после схватки за бронзу ничего не видела правым глазом

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Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио по дзюдо Мадина Таймазова рассказала, что спустя сутки вновь может видеть правым глазом.
Дзюдоистка Таймазова: после схватки за бронзу ничего не видела правым глазом
  • Reuters

«Сегодня уже получше. Вчера после схватки за бронзовую медаль я вообще не видела ничего правым глазом, отёк просто закрыл глаз», — приводит слова Таймазовой ТАСС.

Бронзовая медалистка Игр по дзюдо в категории до 70 кг поблагодарила врачей сборной России за помощь в восстановлении. Как сказала Таймазова, они провели необходимые процедуры, сделали пункцию и откачали лишнюю жидкость, благодаря чему она вновь может видеть.

Ранее Таймазова призналась, что пока не осмеливается смотреть на себя в зеркало из-за гематомы на правом глазу, полученной в ходе турнира.

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