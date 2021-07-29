Дзюдоистка Таймазова призналась, что ей страшно смотреть на себя в зеркало из-за гематомы

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио по дзюдо Мадина Таймазова призналась, что пока не осмеливается смотреть на себя в зеркало из-за гематомы на правом глазу, полученной в ходе турнира.

«Честно говоря, мне до сих пор на себя страшно смотреть. Я стараюсь этого не делать, не обращать внимания. Вчера мне было вообще не до этого, хотела на схватку за бронзу максимально спокойно выйти, не обострять это всё», — цитирует Таймазову ТАСС.

По её словам, перед схваткой за бронзу она мельком увидела себя в зеркале, когда проходила на арену. По словам Таймазовой, с того момента она больше не решалась посмотреть на себя.

Таймазова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

Ранее врач Андрей Жолинский сообщил, что у российской дзюдоистки Мадины Таймазовой была диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома после выступления на Олимпийских играх в Токио.