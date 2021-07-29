Дзюдоистка Таймазова призналась, что ей страшно смотреть на себя в зеркало из-за гематомы

Короткая ссылка
Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио по дзюдо Мадина Таймазова призналась, что пока не осмеливается смотреть на себя в зеркало из-за гематомы на правом глазу, полученной в ходе турнира.
Дзюдоистка Таймазова призналась, что ей страшно смотреть на себя в зеркало из-за гематомы
  • Reuters

«Честно говоря, мне до сих пор на себя страшно смотреть. Я стараюсь этого не делать, не обращать внимания. Вчера мне было вообще не до этого, хотела на схватку за бронзу максимально спокойно выйти, не обострять это всё», — цитирует Таймазову ТАСС.

По её словам, перед схваткой за бронзу она мельком увидела себя в зеркале, когда проходила на арену. По словам Таймазовой, с того момента она больше не решалась посмотреть на себя.

Таймазова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг. 

Ранее врач Андрей Жолинский сообщил, что у российской дзюдоистки Мадины Таймазовой была диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома после выступления на Олимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить