Гомбоева завершила выступления в индивидуальном турнире лучниц на ОИ

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Россиянка Светлана Гомбоева потерпела поражение от Габриэлы Схлуссер-Баярдо в 1/32 финала женского индивидуального турнира в стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
Гомбоева завершила выступления в индивидуальном турнире лучниц на ОИ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу нидерландской лучницы.

Таким образом Гомбоева завершила выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что Перова вышла в 1/16 финала ОИ в стрельбе из лука

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