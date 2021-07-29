Гомбоева завершила выступления в индивидуальном турнире лучниц на ОИ
Россиянка Светлана Гомбоева потерпела поражение от Габриэлы Схлуссер-Баярдо в 1/32 финала женского индивидуального турнира в стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу нидерландской лучницы.
Таким образом Гомбоева завершила выступления в турнире.
Ранее сообщалось, что Перова вышла в 1/16 финала ОИ в стрельбе из лука
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