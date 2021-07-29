Россиянка Перова вышла в 1/16 финала ОИ в стрельбе из лука
Россиянка Ксения Перова пробилась в 1/16 финала индивидуального турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Россиянка в 1/32 финала одержала победу над Элис Ингли из Австралии.
Поединок завершился со счетом 7:1.
В 1/16 Перова встретится с Майей Ягер из Дании.
Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.
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