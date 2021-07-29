Россиянка Перова вышла в 1/16 финала ОИ в стрельбе из лука

Россиянка Ксения Перова пробилась в 1/16 финала индивидуального турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Россиянка в 1/32 финала одержала победу над Элис Ингли из Австралии. Поединок завершился со счетом 7:1. В 1/16 Перова встретится с Майей Ягер из Дании. Ранее сообщалось, что гребцы Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в двойках.