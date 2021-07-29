СМИ: Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на ОИ в Токио

Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на летних Олимпийских играх в Токио.

По информации The Sydney Morning Herald, австралийские легкоатлеты изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне.

Сообщается, что причина изоляции австралийцев связана с контактом прыгуна с шестом Кёртиса Маршалла с американским спортсменом Сэмом Кендриксом, который сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что Маршалл также сдал тест. Если он окажется отрицательным, то австралийская сборная сможет выступать на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Токио за сутки выявили 24 случая коронавируса.