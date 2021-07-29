Чупков: спасибо всем, кто был со мной все эти годы!

Россиянин Антон Чупков отреагировал на четвёртое место в финале турнира по плаванию на дистанции 200 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.

«Спасибо всем, кто был со мной все эти годы! И извиняюсь за сегодняшний результат, я отдал всего себя. Вперёд к лучшему!» — написал Чупков на своей странице в Instagram.

В финальном заплыве россиянин показал время 2:07,24.

Золотую медаль завоевал Зак Стабблти-Кук из Австралии со временем 2:06,38.

Серебряную медаль выиграл нидерландец Арно Камминга (2:07,01).

Бронза — у финна Матти Маттсона (2:07,13).

Ранее сообщалось, что Рылов вышел в финал ОИ в Токио на дистанции 200 м на спине.