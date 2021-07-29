Чимрова отреагировала на пятое место в финале ОИ на дистанции 200 м баттерфляем
- РИА Новости
«Хотелось бы большего, но это выглядело достойно. Это мой лучший результат за три года. Будем дальше работать и улучшить его дальше», — сказала Чимрова в эфире «Матч ТВ».
Пловчиха отметила, что у неё впереди две эстафеты на Олимпийских играх.
«Я уже подустала, много сил уходит. Надеюсь, всё будет в порядке, сборная меня поддержит и мы справимся, — сказала она.
В финальном заплыве россиянка показала время 2:07,70.
Золотую медаль завоевала Юйфэй Чжан из Китая со временем 2:03,86.
Серебряную медаль выиграла американка Хали Фликинджер (2:05,30).
Бронза — у Реган Смит из США (2:05,65).
Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.